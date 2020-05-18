Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kars ve Hakkari'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.