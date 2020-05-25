Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

25.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:13

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Erdoğan, iletisinde "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında Kısakürek'in fotoğrafının ve dizelerinin yer aldığı görsele yer verdi.