Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

19.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:09

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajları paylaştı.

İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:

"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."