Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut'taki korkunç patlama nedeniyle Lübnan'a taziye mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Ayrıca Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"LÜBNANLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunar ve Allah'tan kendilerine sabır ve metanet dilerim. Ayrıca yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye'de bizler, her daim Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğünü, 3 bin 700 kişinin yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.