Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan demokratik ve ekonomik gelişim paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda demokratik ve ekonomik gelişmenin önemine işaret etti.

28.05.2020 23:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:09

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda demokratik ve ekonomik gelişmenin önemine işaret etti.

Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti

Erdoğan paylaşımında, "Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe, geleceğimize güvenle bakmamızda en önemli güç ve moral kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoya da yer verdi.