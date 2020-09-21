Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'nin 75. kuruluş yıl dönümü toplantısına video mesaj Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyinin reforma tabi tutulması gerektiğini belirterek, "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi.

Mesajında BM'nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, yıl dönümlerinin kutlama vesilesi olduğu kadar muhasebe yapmak için de değerli birer fırsat olduğunu ifade etti.

BM'nin 75'inci yaşının da tüm dünya için böyle bir fırsata vesile olmasını dileyen Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın başta yeni tip koronavirüs salgını olmak üzere sağlığı, ekonomiyi, toplumsal barışı ve geleceği etkileyen birçok önemli sorunla yüzleştiğini söyledi.

Dünya genelinde 170 milyon insanın acil yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğu bir tablo ile karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, açlık çekenlerin sayısının 820 milyonu aştığını, 70 milyondan fazla insanın da çatışma ve baskılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Kovid-19 salgınının dünyadaki bu adaletsizlik ve eşitsizlikleri çok daha keskinleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın milli gelire göre en fazla yardım yapan ülkesi olarak, elimizdeki tüm imkanlarla salgının yol açtığı bu sıkıntıları hafifletmeye çalıştık.

Bu süreçte kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, din, dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeden dünyanın 146 ülkesine tıbbı malzeme ve teçhizat gönderdik.

Ancak aşırı kazanç hırsı, güç temerküzü ve sömürgeciliğin yeni metotlarla devam ettirilmek istenmesi, küresel sistemin adalet dağıtmasının önündeki en büyük engeldir."

Başta Suriye, Filistin, Yemen ve Afganistan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde bir türlü sağlanamayan istikrarın bunun ispatı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortaya konulan ideallere rağmen, Birleşmiş Milletler sistemi ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor.

Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz.

Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor.

7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır."

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun güçlendirilmesi ve canlandırılmasının sorunların çözümüne katkı yapacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi, küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir." diye konuştu.

75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini kıdemli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlenmesinin Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şans olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler sistemine desteğimizi ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.