Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs için İstiklal Marşı paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

19.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Erdoğan paylaşımında "İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyalım." ifadesini kullanırken, paylaşımdaki videoda ise İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdiği videosuna yer verdi.

Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı ulusa seslenişte 19 Mayıs 19.19'da bütün vatandaşları evlerinin pencere ve balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

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