Cumhurbaşkanı Erdoğan'dam Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü. Kabine topnatısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisini kuran Ali Babacan'ın ekonımiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

IMF'ye gidilecek iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan(Ali Babacan) 'Bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." dedi.