Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."
30.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."