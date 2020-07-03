Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

03.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:12

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.