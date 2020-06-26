Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

26.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.