Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına ilişkin, "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok." dedi.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmanın hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Yunanistanla'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Niye yok? Şimdi bir defa buralara baktığımız zaman özellikle Yunanistan'ın, Libya'yla ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı, ne işi var orada? Mısır'ın aynı şekilde bir alakası var mı? Yok. Biz Libya'yla böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üzerine atladılar. Tabii şimdi bize oralardan gelen bilgiler de yani 'Biz bunu size karşı yapmış değiliz, burada bir yanlış anlaşılma olmasın.' gibi bu tür bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile geniş kapsamlı görüşmeler yaptığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu görüşmelerimiz de kararlı bir şekilde devam ediyor. Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Şansölye Merkel, benden ricada bulundu. 'İşte buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız.' dedi. Ben de Şansölye Merkel'e, 'Eğer siz Yunanistan'a güveniyorsanız diğerlerine güveniyorsunuz biz şöyle 3-4 haftalığına bu sondaj çalışmalarına ara veririz ama ben bunlara güvenmiyorum. Göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar.' Nitekim öyle de oldu. Biz bu arada da Yunanistan'dan onların kendi gerek Dışişleri Bakanı gerekse danışmanları, benim danışmanım, Dışişleri Bakanım Almanya-Yunanistan-Türkiye arasında üçlü görüşmeler başlattılar. Bu sözde de durmayınca, şimdi ne olacak? Şimde de biz hemen sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve bu noktada Barbaros Hayrettin'i de yine görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar ve aynı durumu da tabii Sayın Merkel'e dedik ki, bak sözünde durmadılar, biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz."

"2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı"

Erdoğan, dün İstanbul'da toplanan ekonomi zirvesinin sorulması üzerine, "Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız başta Amerika olmak üzere Rusya, Avrupa, bütün buralara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Burada tüm samimiyetimle ben içerdeki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışardakiler yetiyor ama içerdekiler de onlara gayet güzel pompalama görevi ifa ediyorlar. Burada çok açık, samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman toplam milli gelirimiz 236 milyar dolardı fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Aynı şekilde fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik göstergelere ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"2002'de otomobil yurt içi satışlar 91 bindi. 2019'da ise bu rakam 387 bine çıktı. 2016'da bir anda toparladı yine 756 bine çıktı. Şu anda devamlı bir tırmanış var. Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002'de 1 milyon 88 bin fakat 2017 itibarıyla verirsem 3 milyon 107 bin, 2019'da ise 2 milyon 486 bin adet buzdolabı satışı var. Yine çamaşır makinesi satışlarına bakıyoruz. 824 bin adet 2002'de, 2019'da ise bu rakam 2 milyon 20 bin adet. Bulaşık makinesi 282 bin adetti, 2019'da 1 milyon 332 bin adet. Daha detaylarına girmeyeyim. Şimdi bu şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Ben size belgelerle bunları konuşuyorum. Bu belgelere dayalı olarak konuşurken de mesele sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz, 30 bin 842'yken şu anda 2017 itibarıyla 85 bin 263 adet şirket açılmış. Devamlı bir artışın içerisindeyiz. İstihdama bakıyoruz 19,6 milyon kişiydi biz göreve geldiğimizde, şu anda 28 milyon 80 bin istihdamımız var. Bunda da bir artış var."

"Türkiye tırmanışını yüksek oranda devam ettiriyor"

Bazı sıkıntıların olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhracat 36 milyar dolardı biz göreve geldiğimizde. Şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde ama diyorum ya gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yanlış olarak yansıtmaya çalışıyorlar. Ne kadar yanlış olarak yansıtırlarsa yansıtsınlar biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, bu tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

Şu anda gerek TL'de gerek dövizde gerek altın rezervinde... Çok basit bir şey söyleyeyim size. İşte yine göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Bizim şu anda IMF'ye borcumuz yok. Sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı göreve geldiğimizde, şu anda ise 105 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz rezervi. Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Biz güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız."

(Sürecek)