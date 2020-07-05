Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir.
05.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir."