Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.

19.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz."