Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:48

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Borisov görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.