Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
15.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:48
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Borisov görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.