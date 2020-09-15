Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Borisov görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.