Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük."
14.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük."