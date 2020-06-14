Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük."

14.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük."