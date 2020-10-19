Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanılan her hadisenin, geçmişi anlamadan geleceği kavramanın mümkün olmadığını hatırlattığını belirterek, "Meseleye siyasi ve ekonomik taraflarını bir kenara bırakarak sadece ilmi yönüyle bakacak olursak, mesala Batı dünyası tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını bizim köklerimizden almıştır." dedi.

