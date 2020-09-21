Volkan Bozkır, BM Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM tarihinde ilk defa ülkemizden bir isim, uzun yıllar Meclis'te milletvekilimiz olarak görev yapan Volkan Bozkır, Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak. BM Genel Kurulun öncelikli gündemi salgın olacaktır."

(İHA)