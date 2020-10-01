Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 4. Kadın Konferansı 25. yıl dönümü mesajı Açıklaması
01.10.2020 18:16 | Güncelleme: 01.10.2020 18:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.