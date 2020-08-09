Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır.
09.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır."