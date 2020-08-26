Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir.
26.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir."