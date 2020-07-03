Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur.
03.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur."