Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur.
15.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur."