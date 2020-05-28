Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılını kutladı.
28.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılını kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti Günü'nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına sevgilerini iletti.