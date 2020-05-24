Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:57

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Aliyev görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede iki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve iş birliğini sürdürme kararlığını yinelerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.