Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:57
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Aliyev görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Görüşmede iki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve iş birliğini sürdürme kararlığını yinelerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.