Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı.
01.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı."