Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum.

25.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum."