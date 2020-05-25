Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum.
25.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum."