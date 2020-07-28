Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

28.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:45

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.