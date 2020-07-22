Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 01:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.