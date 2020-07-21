Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. Yani enerjide de artık Türkiye muhtaç olmaktan çıkmıştır ve çıkıyor.
21.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. Yani enerjide de artık Türkiye muhtaç olmaktan çıkmıştır ve çıkıyor."