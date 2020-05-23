Cumhurbaşkan Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.