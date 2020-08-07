Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Resimli cuma mesajları ile güne daha fazla anlam katın. Duaların geri çevrilmediği, hayırlara vesile olan cuma günü, Müminlerin bayram günüdür. Bu özel günde Müslüman alemi Allah (c.c)'ı bolca zikreder ve ondan af diler. Yeni cuma mesajları haberimizde.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

İnsan "niyet" ve "nasip" arasında nce bir çizgi yaşar. Allah (c.c.) niyetimizi "salih" nasibimizi "hayır" eylesin.

Gönlü güzel insanların gönlünde olmak güzeldir. Hayırlı cumalar

Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah, Amin!!

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. (Müslim, Cum'a 17)

Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez. Hayırlı Cumalar...

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı Cumalar...

Avuç içlerinizde sakladığınıztüm duaların kabul olması dileğiyle...

Cuma'nın hürmetine Allah her şerri hayra, her derdimizi feraha çevirsin....

Bazen tüm hüzünler, dertler, cevapsız sorular ve Dua'lar bir tek kelimeye sığar...

Her cuma bir huzur, her sbah bir umuttur. Huzurumuz ve umudumuz hiç bitmesin... Hayırlı cumalar olsun....