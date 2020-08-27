Cuma mesajları: 28 Ağustos en şık, anlamlı cuma mesajları, güzel sözlü, resimli cuma mesajları

İslamiyetin ender zamanlarından cuma günü, tüm Müminler cemaatle cuma namazında buluşuyor. Dualı cuma mesajlarını sevdiklerinize göndererek dua çemberi oluşturun. Birbirinden şık cuma mesajları, cuma sözleri haberimizde.

YAZILI CUMA MESAJLARI

Rabbimiz! Güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi Sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız Sana arz ediyoruz.

Ey iman edenIer, sabır ve namaz iIe AIIah'tan yardım diIeyin. Şüphesiz ki AIIah, sabredenIerIe beraberdir. En içten duaIarımız kabuI oIsun cumamız da mubarek oIsun inşaaIIah.

Ne muhtacına muhtaç oIayım, ne de muhtacının başına taç oIayım. Muhtaç eyIeme Ya Rab! Muhtaç oIacaksam bir sana muhtaç oIayım. HayırIı nurIu CumaIar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.

Bir kapıya bir kere gidersin, İkincisinde utanırsın… Ama Rabbine hergün gidersin Doyamassın… Hayırlı Cumalar Dostlar…

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

ALLAH'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Allah"ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum! Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

"Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (S.A.V.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizleriniz. Hayırlı Cumalar...

Cuma aşktır. Muhabbettir. Berekettir. Rahmettir. Tüm Müslümanların Cuması mübarek olsun.

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. (Rahman suresi, 78)

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet suresi, 37)