Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

Kısa, uzun Cuma mesajları ile İslam aleminin haftalık bayramını kutlayın. Cuma namazını idrak edildikten sonra ayetli Cuma mesajlarını dört bir yana SMS ile gönderin. Duaların kabul edildiği, günahlardan uzak durulması buyurulmuş bu kutsal günde 14 Ağustos Cuma mesajları payalşılmak üzere haberimizde.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Cumamız Mübarek Olsun.

Rabbim; Yüreği güzel olan insanları yolumuzdan sabrı ve şükrü dilimizden sağlığı ve sıhhati bedenimizden ve hayırlı olan her ne varsa bizden ve sevdiklerimizden eksik etme. Hayırlı Cumalar.

Kıştan sonra baharı verdiğin gibi sıkıntıdan sonra ferahı ver bize Allah'ın. Cumanın mübarek olsun.

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle. Cumamız Mübarek Olsun.

Rabbim! Rızkımıza bolluk, Kalbimize ferahlık, Ömrümüze bereket ver.(Amin) Selam ve dua ile... Cuma Geceniz Mübarek Olsun.

Rabbim, size tez zamanda Dua'sı kabul olmuş bir kul sevinci yaşatsın. Cumamız Mübarek Olsun.

"Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! O'nun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur…" Kehf, 18/27

Rasülüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki : Ramazân ayındaki cumanın diğer cumalara üstünlüğü, Ramazân ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Cumamız Mübarek Olsun.

Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle) imtihan eder. Hayırlı Cumalar.

"Kıyamet günü, dünyada büyük diye tanınan iriyarı bir adam çıkagelir. Hâlbuki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur." Buhârî, Tefsîru sûre (18), 6; Müslim, Münâfikûn 18.

"Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır." Müslim, Zikr 38

"Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allah'a ve âhirete inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın." Müslim, İmâre 46.

"Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek,cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana 'yerhamukellah' demek." Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4.

"İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez." Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66.

''Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin, çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur.'' Buhârî, Zekât 41, 63, Meğâzî 60, Tevhîd 1; Müslim, Îmân 29, 31.

Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar...Enam-125. Hayırlı Cumalar.

Şüphesiz; Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir...Nahl-128.

"Sabret,çünkü iyi sonuç (sabredip) sakınanlarındır." Hud suresi / 49.Ayet. Hayırlı Cumalar.

"Farzların edâsından sonra Cenâb-ı Hakk'ın en ziyâde sevdiği amel, bir müslüman kardeşine sevinç vermektir." |Câmiu's-Sağîr, I, 11| Hadis

"Yer ile gök arası, bir mazlumun ahı kadardır."Hz. Ali |r.a|

Ağlamak, ibadettir. Ağlamak, dikkat buyurun, Hakk'a karşı tevazu göstermenin şiddet hâlidir. Ehl-i İrfan.

Allah'tan istekte bulunun. Allah, kendisinden talepte bulunanları sever."Hadis-Tırmizi''