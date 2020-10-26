Çukur saat kaçta? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur bugün var mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur saat kaçta gibi konular merak edildi.

ÇUKUR SAAT KAÇTA?

Çukur, Pazartesi günü 20.00'e başlayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMÜ VE FRAGMANI NASIL İZLENİR?

ÇUKUR YENİ BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ

ÇUKUR FRAGMANI İZLEME LİNKİ



ÇUKUR KONUSU NEDİR?

Çukurlu bir genç kızın şiddet görmesi üzerine Vartolu, Yamaç ve bütün Çukur halkının harekete geçtiği tanıtımda aksiyon dolu sahneler nefesleri kesiyor. Yamaç, "Bu andan itibaren ailenizde sizden başka erkek kalmayacak!" diyerek Cengiz'e meydan okurken, Çağatay Erdenet'in gelmesiyle heyecan doruğa ulaşıyor.