Çukur dizisi yeni sezon 2. fragman yayınlandı! Çukur dizisi 4. sezon 2. fragman yayınlandı!
Fenomen dizi Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen 4. sezon 2. fragmanda neler olacak? Çukur ne zaman başlayacak?
28.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:36
Çukur dizisinden bir fragman daha geldi. Çukur 4. sezon 2. fragmanı Show Tv'de yayınlandı. Yeni sezona Eylül ayında başlaması beklenilen Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı haberimizde mevcuttur.
ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Fragmanlar gelmeye başladıkça Çukur dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kesin tarihi belli olmasa da Eylül ayında başlaması bekleniyor.
ÇUKUR YENİ FRAGMANI YAYINLANDI
Yeni sezonun Eylül ayında başlaması beklenen Çukur dizisinin 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı.