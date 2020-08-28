Çukur dizisi yeni sezon 2. fragman yayınlandı! Çukur dizisi 4. sezon 2. fragman yayınlandı!

Çukur dizisinden bir fragman daha geldi. Çukur 4. sezon 2. fragmanı Show Tv'de yayınlandı. Yeni sezona Eylül ayında başlaması beklenilen Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı haberimizde mevcuttur.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fragmanlar gelmeye başladıkça Çukur dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kesin tarihi belli olmasa da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

ÇUKUR YENİ FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni sezonun Eylül ayında başlaması beklenen Çukur dizisinin 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR 4. SEZON 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!