Çukur 4. sezon 9. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 101. bölüm fragmanı izle!
Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadtosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 26 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 9. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak?
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 4. sezon 8. bölüm fragmanı haberimizde. Ayrıca Çukur'un 4. sezon 9. bölüm fragmanı da yayınlanacak!
ÇUKUR 4. SEZON 9. BÖLÜM (101. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çukur 101. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan 100. bölümden sonra yeni bölüm fragmanın çıkması bekleniyor.
ÇUKUR 100. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur 4. Sezon 7. Bölümünde (99. Bölüm); Yamaç, Çukur'u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur'u bulacak. Yamaç Cumali'yi aklamak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim'in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç'a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç'ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç'ın Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Remzi: Çağrı Atakan