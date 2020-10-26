Çukur 4. sezon 9. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 101. bölüm fragmanı izle!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 4. sezon 8. bölüm fragmanı haberimizde. Ayrıca Çukur'un 4. sezon 9. bölüm fragmanı da yayınlanacak!

ÇUKUR 4. SEZON 9. BÖLÜM (101. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 101. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan 100. bölümden sonra yeni bölüm fragmanın çıkması bekleniyor.

ÇUKUR 100. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 7. Bölümünde (99. Bölüm); Yamaç, Çukur'u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur'u bulacak. Yamaç Cumali'yi aklamak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim'in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç'a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç'ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç'ın Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan