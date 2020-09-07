Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

Çukur dizisi yeni bölüm fragmanı ile sevenleri karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyonun dur durak bilmediği dizi, yeni maceralarla yoluna devam ediyor. Yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak Çukur dizisi oyuncuları ve daha fazlası haberimizde.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cumali, baba özlemiyle yanıp tutuşurken, Yamaç hakkında gerçekleri öğrenerek namluyu ona doğrultur. Diğer yandan Arık ile Yamaç'ın nefes kesen mücadelesi de izleyeni ekrana kilitleyecek. Sevilen dizi 7 Eylül Pazartesi günü Show TV'de olacak. Çukur yeni bölümde neler olacak?

ÇUKUR OSN BÖLÜM İZLE...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.