Cristiano Ronaldo koronavirüs mü oldu? C. Ronaldo koronavirüse mi yakalandı? Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcular kimlerdir?

Dünyaca ünlü futbol yıldızı C. Ronaldo koronavirüs mü oldu herkes tarafından merak ediliyor. Peki C. Ronaldo kimdir? Covid-19 testi pozitif mi oldu? Koronavirüse mi yakalandı?

CRİSTİANO RONALDO KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Dünyaca ünlü futbol yıldızı C. Ronaldo koronavirüse yakalandı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Covid-19 testi pozitif çıkan C. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor.

Bu bakımdan C. Ronaldo, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de oynayacağı İsveç maçında forma giyemeyecek.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONUNDAN YAPILAN AÇIKLAMA NEDİR?

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cristiano Ronaldo, koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor."

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 doğumlu Portekizli futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup Juventus'ta oynamaktadır. Portekiz millî takımının kaptanıdır.

Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985'te Funchal, Madeira'da doğmuştur. Maria Dolores dos Santos Aveiro ve José Dinis Aveiro'nun son çocuklarıdır. İkinci ismi olan Ronaldo'yu babası Ronald Reagan hayranı olduğu için koydu. Hugo adında bir abisi, Elma ve Liliana Cátia adlarında iki ablası vardır. Arjantin doğumlu İspanyol model Georgina Rodriguez ile birliktedir. 2018 yılında nişanlanmışlardır.

Profesyonel olmadan önce Andorinha, CD Nacional ve son olarak Sporting CP genç takımında oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz millî takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel kariyerine yine Sporting Lizbon'da başlayan genç oyuncu, 2003 yılından 2009 yılına kadar Manchester United'da oynadı. 2008-2009 sezonun sonunda Real Madrid kulübüne transfer oldu.

DAHA ÖNCEDEN TESTİ POZİTİF OLAN FUTBOLCULAR KİMLERDİR?

Paul Pogba, Hyun-jun Suk, Timo Hüber, Mikel Arteta, vb. gibi futbolcular daha önceden koronavirüse yakalanan bazı futbolcular arasında yer almaktadır.