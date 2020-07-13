Covid-19 Partisine Katılan Genç Hayatını Kaybetti

Dünyanın dört bir yanında ana gündemi oluşturan yeni tip koronavirüs oldukça ciddi sorunlara yol açsa da bazı kişilerin virüsü ciddiye almadığına, ve hatta inanmadığına, tanık oluyoruz. Son zamanlarda düzenlenen koronavirüs partileri de bunun en büyük kanıtlarından birisi sayılabilir. Covid-19 partisine katılan genç virüsle enfekte olarak hayatını kaybetti. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Covid-19 Partisine Katılan Genç Neler Yaşadı?

Methodist Hospital bünyesinde görev alan Jane Appleby geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir olay ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

"Bu hafta yürek burkan bir hikaye duydum. Methodist Hospital'a hemşirelere Covid-19 partisine katıldığını söyleyen 30 yaşındaki bir hasta geldi. Bu parti, virüs teşhisi konmuş olan bir kişi tarafından düzenleniyor ve insanlar virüsün gerçek olup olmadığını görmek için bir araya geliyor."

"Hasta ölmeden önce hemşirelere 'Sanırım bir hata yaptım. Bunun bir aldatmaca olduğunu düşündüm, ama değil.' dedi. Bu, bir gencin potansiyel olarak önlenebilir ölümüne dair küçük bir örnek. Ailesinin yaşadıklarını hayal bile edemiyorum."

Mümkün olduğu kadarıyla kalabalık alanlardan uzak durmak, eğer mümkün değil ise sosyal mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek virüse yakalanma riskinizi önemli ölçüde düşürür. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?

12 Temmuz Vaka Sayısı

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamalara göre son 24 saat içerisinde 45.232 test yapıldı ve 1.012 yeni vaka tespit edildi. 12 Temmuz tarihinde 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.298 kişi iyileşti.