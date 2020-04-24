Covid-19'la ilgili araştırmanın ardından Fransa'da nikotin ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi Düzenlemeye göre, eczaneler karantinanın kaldırılması planlanan 11 Mayıs'a kadar, nikotin bağımlılığına karşı kullanılan bant, sakız ve pastil gibi ürünlerden sadece 1 aylık ihtiyacı karşılayacak adette satabilecek.