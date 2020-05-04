Covid-19 hastalarında hangi cilt döküntülerine rastlanıyor?

İspanya'da doktorların yaptığı küçük çaplı bir araştırma, Covid-19 teşhisi konan bazı hastalarda beş tür deri döküntüsüne rastlandığını ortaya koydu.

Bu döküntülerin daha çok gençlerde ortaya çıktığı ve birkaç gün sürdüğü görüldü.

Suçiçeği örneğinde olduğu gibi virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda deri döküntülerine rastlanabiliyor.

Ancak Covid-19 hastalığında bu kadar farklı türden döküntülerin görülmesi araştırmacıları şaşırttı.

Hastalığın tanınan mevcut semptomları arasında deri döküntüleri yer almıyor.

Covid-19 hastalarının ayak parmaklarında rastlanan ve "Covid parmağı" adı verilen döküntünün diğer belirtiler olmadan da baş gösterdiğine dair birçok bildirime rastlandı.

Ancak araştırma ekibinin başındaki Dr. Ignacio Garcia-Doval, Covid-19 hastalarında görülen en yaygın deri döküntüsünün gövdede çıkan küçük düz veya kabarık kızarıklıklar (makülopapül) olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan Dr. Garcia-Doval, bu kadar farklı döküntülerin görülmesinin "tuhaf" olduğunu belirterek "Bunların bazıları oldukça özgün. Genellikle hastalığın solunumla ilgili belirtileri ortaya çıktıktan sonra baş gösteriyorlar. Bu nedenle teşhis açısından faydası olmuyor" dedi.

Araştırmanın ele aldığı hastaların tümü hastanede tedavi altında olan ve solunum yollarıyla ilgili semptomlar gösteren hastalardı.

Araştırmaya katılmayan bilim insanları tarafından da değerlendirmeye tabi tutulan bulgular İngiltere'de yayımlanan British Journal of Dermatology dergisinde yer aldı.

Araştırmada, İspanya'daki deri hastalıkları uzmanlarından (dermatolog), son iki hafta içinde gördükleri ve deri döküntüsü olan Covid hastalarıyla ilgili bilgileri paylaşmaları istendi. Gelen 375 sonuçtan yola çıkarak bu hastalarda görülen beş temel deri döküntüsü şu şekilde sıralandı:

Araştırmacılar, deri döküntülerinin birçok nedeni olabileceğini ve nedenini tespit edebilmek için uzmanların görmesi gerektiğini vurguluyor.

İngiltere Dermatologlar Derneği başkanı Dr. Ruth Murphy, "Bu araştırmanın sonuçları insanlara kendi kendilerine teşhis koymalarını sağlamaktan çok, enfeksiyonun hastaları nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olmak" diyor.

Southampton Üniversitesi'nden Dr. Michael Head ise zatürre de dahil birçok viral enfeksiyonda deri döküntülerine rastlandığını söylüyor.

"Covid-19 ile hastaneye yatan hastaların bir kısmında döküntüler ve deri ülserleri görülüyor. Henüz bu bağlantının kapsamını ve neden bazı hastalarda rastlanıp diğerlerinde rastlanmadığını bilmiyoruz" diyor.

Amerikan Dermatoloji Akademisi de üyeleri için farklı deri semptomlarını içeren bir liste hazırlıyor.