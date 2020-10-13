Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
13.10.2020 09:51 | Güncelleme: 13.10.2020 09:54
Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Madenden çıkartılan işçiler, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.