Çorum'da bir daireden 4 kamyon çöp ve atık eşya çıkarıldı

ÇORUM'da çevreye yayılan kokular üzerine girilen bir apartman dairesinde çöp ve atık eşyalar biriktirildiği belirlendi. Belediye ekipleri evden 4 kamyon çöp ve atık malzeme çıkardı. Bahçelievler Mahallesi'nde Nilgün Ö. ve annesi Gülşen Ö.'ye ait apartman dairesinden çevreye yayılan kokulardan rahatsız olan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı. Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, ekipler tarafından taşındı. 4 kamyon malzeme çıkarılan ev temizlendi. Belediye ekipleri ev sahipleri hakkında idari işlem başlattı.