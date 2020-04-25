Kalp hastalıkları, kanser, damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunları ile savaşmada etkili olan çörek otu yağına koronavirüs günlerinde talep arttı. Çörek otu yağı hakkında araştırma yapanlar Çörek otu yağı faydaları nelerdir? Çörek otu yağı neye iyi gelir? Çörek otu yağı nedir? Çörek otu faydaları ve özellikleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

ÇÖREK OTU YAĞI NEDİR?

Çörek otu yağı Asya'ya özgü Nigella Sativa bitkisinden yapılmaktadır. Bitki teknik olarak Buttercup ailesinin bir üyesidir ve küçük, siyah, hilal şeklinde tohumlara sahiptir. Çörek otu yağı günümüzde sık sık kullanılan bitkisel yağ çeşitlerinden biridir. Eski çağlardan beri çörek otu yağı kullananlar arasında çok ünlü isimler de yer almaktadır. Çörek otu kullanımının tarihi Eski Mısır'daki Firavun Tut zamanlarına kadar uzanmaktadır. Kleopatra'nın çörek otu yağı kullandığı ve Hipokrat'ın da kullanımına başvurduğu yağlardan biri olduğu bilinmektedir.

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin ve mineral deposu

Oldukça faydalı bir ürün olan çörek otu yağı içinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunur. Çörek otu yağının içerdiği değerli bileşenler arasında A,B,C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum, Omega 3, Omega 6 yağ asitleri bulunmaktadır.

Sindirim sistemini rahatlatır

Çörek otu yağı faydalarından birisi de sindirim sistemini rahatlatmasıdır. Kabızlığı önleyen çörek otu yağı gaz söktürücü etkisi ile de dikkat çekicidir.

Kemik ve kas ağrılarına iyi gelir

Vücudunuzda iltihap, romatizma ve gut gibi sağlık sorunlarına bağlı ağrılar mevcutsa çörek otu yağı ile bu ağrılarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Ağrı olan bölgeyi her gece yatmadan önce çörek otu yağı ile ovarak kullanım yapabilirsiniz. Bir çay bardağı çörek otu kullanımı yeterli olacaktır.

Kansere karşı koruma görevi üstlenir

İçeriğinde yer alan değerli besin maddeleri sayesinde kansere karşı önleyici etkisi bulunan çörek otu yağı ile kansere karşı korunabilirsiniz.

Baş ağrılarını dindirir

Sinüzit gibi sağlık sorunları üzerinde etkili olan çörek otu yağı kısa sürede baş ağrılarını dindirir. Baş çevresini çörek otu yağı ile ovalayıp sonrasında tülbent ile sararak baş ağrılarını yok edebilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak kullanabilirsiniz.

Kolesterolü dengede tutar

Çörek otu yağı faydaları arasında kolesterolü dengede tutması da yer alır. Diğer faydaları ise kan basıncını ve buna bağlı olarak tansiyonu düşürmesidir.

Daha sağlıklı saçlar

Çörek otu yağı ile çok daha sağlıklı saçların sahibi olabilirsiniz. Saçların erken beyazlamasını ve dökülmesini önleyen çörek otu yağı saçları çok daha güçlü bir hale getirir.

Öksürüğe iyi gelir

Bronşitin neden olduğu öksürük için doğal bir tedavi yöntemi olarak çörek otu yağı kullanabilirsiniz.Kış aylarında sık sık grip, nezle gibi sağlık sorunları ile karşılaşıyorsanız çörek otu yağı etkili bir ürün olacaktır.

Kansere karşı koruma görevi üstlenir

İçeriğinde yer alan değerli besin maddeleri sayesinde kansere karşı önleyici etkisi bulunan çörek otu yağı ile kansere karşı korunabilirsiniz.

Çörek otu yağı kullanım önerileri

Çörek otu yağı faydalarından etkili bir biçimde faydalanmak istiyorsanız yağı doğru bir biçimde kullanmayı öğrenmeniz gerekir. Çörek otu yağını farklı şu şekillerde kullanabilirsiniz:

-Çörek otu yağını içerek tüketebilirsiniz. Günlük 1 tatlı kaşığı kullanım yeterli olacaktır.

-Çörek otu yağını sürerek kullanabilirsiniz. Özellikle ağrı olan bölgelere sürerek tedavi edebilirsiniz. Saçlarınızın daha sağlıklı bir hale gelmesi için de saç diplerinize çörek otu yağı sürebilirsiniz.

-Çörek otu yağının diğer bir kullanım şekli ise kapsül biçimindedir.

*Mide bulantısı ve mide ağrıları için bire birdir.

*Kalbi korur.

*Kansere karşı koruma sağlar.

*Sinüzite iyi gelir.

*Saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder.

*Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını engeller.

*Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır.

*Diyabet diğer bir adıyla şeker hastalığı için de faydalıdır.

*Kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırmaya yardımcı olur.

*Kronik yorgunluğa iyi gelir.

*Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taş oluşumuna karşı etkilidir.

*Dolaşım sistemine yarar sağlar.

*Cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır.

*Ateş düşürmeye yardım eder.

*Amfizem rahatsızlığına karşı kullanılabilir.

*Kan basıncını ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür.

*Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.

*Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

*Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.

*Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yağmış annelerde süt artışı sağlar.

*Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir.

*Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz.

*Kas ağrıları için bir çay bardağı çörek otu yağı ile masaj yapabilirsiniz.

*A, B, ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenleri içerir.

*Yaraları iyileştirici özelliği vardır.

*Baş ağrısına iyi gelerek baş ağrısını geçirir.

*Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir.

*Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderici özelliği vardır.

*Kabızlığı gidermeye yardım eder.

*Dizanteriye karşı fayda sağlar.

*Hemoroid yani basur için de iyileştirici özelliği vardır.

*Burun tıkanıklığını giderir.

*Astım yada alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar.

*Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan nezle, grip için etkilidir.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Yeni başlayanlar, 2 hafta boyunca günlük 3 kez bir çay kaşığı; sonrasında günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın. Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.

ÇÖREK OTU FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otunun faydaları, çörek otu yağı faydaları ve çörek otu faydaları hakkında bilinçlenerek doğüal yollardan sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte Çörek otunun faydaları, çörek otu yağı faydaları ve çörek otu faydaları

Bir çok derde deva olan çörek otunun faydaları saymak ile bitmez. İşte bu şifalı otun faydaları...

Çörek otu ile Zayıflamak Mümkün! Çörek otunun faydalarından biriside zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Bunun için çörek otunu veya yağını kullanın.

Çörek otu inanılmaz bir şekilde bütün hastalıklara şifa olabiliyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu asırlarca önce bildirmesine rağmen çörek otunun kıymeti daha yeni yeni anlaşılıyor.

Son zamanlarda AİDS için yapılan çörek otunun faydaları konusundaki çalışmalar, bitkinin doğal katil hücre aktivitesini arttırırken aynı zamanda yardımcı ve bastırıcı t-lenfosit hücre miktarını da olumlu etkileyerek, bağışıklık sistemi üzerinde meydana getirdiği inanılmaz olumlu sonuçları gözler önüne sermiştir.

Alman bilim adamları aralarında alerjik burun iltihabı, astım ve egzama belirtileri gösteren yüzü aşkın alerjik hasta üzerinde uyguladıkları çörekotu tedavisi sonucunda çörek otu yağının anti-alerjik etki göstererek terapötik etkisinin olduğu sonucuna varmışlardır.

Hindistan'da yapılan bir araştırma ise çörek otundaki nigellon bileşiğinin anti-histaminik etki göstererek histamin salgılanmasını baskıladığı görülmüştür.

Journal of Clinical Psychology in Medical Setting Dergisinde bilim adamlarının karbontetraklorid ile deneysel olarak toksisite oluşturulan farelerin çörekotu yağıyla beslendikleri takdirde bitki yağının anti oksidan etki göstererek denek hayvanlarının toksin etkilerden korunduğuna yer vermiştir.

Drug and Chemical Toxicology Dergisinde benzer bir araştırmaya; yani çörek otu yağında anti oksidan maddelerin bulunduğuna yer vermiştir.

Amerika'da bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda bitki tohumlarının bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici etkisi olduğu ortaya koymuşlardır.

Denekler tarafından günde alınan 2 gr. çörekotu, deneklerde yardımcı T-lenfosit, baskılayıcı T-lenfosit ve doğal katil hücre sayısını artırıcı etki göstermiştir.

Başka bir araştırmada uzmanlar ise bitkinin bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde uyarıcı etkisi olduğu sonucuna varmışlardır.

Astım, 10 yılında yapılan bir dizi laboratuvar çalışması sonucunda çörek otunun astım hastalığına yönelik olumlu etkilerinin olduğu kanıtlandı ve bu araştırma sonucu Phytomedicine dergisinde yayınlandı.

Yüksek Tansiyon, Fundamentals of Clinical Pharmacology (Klinik Farmakolojisi'nin Temelleri) adlı dergide yayınlanan laboratuvar araştırmaları sonucu göstermektedir ki, çörek otu yüksek tansiyonu düşürme noktasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.

Parkinson Hastalığı, Neuroscience Letters'da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, thymoquinon özünün parkinsona bağlı toksisite nöronlarını koruduğu gözlemlenmiştir.

Meme Kanseri, Birleşik Devletler Mississipi Üniversitesi'nde yapılan deneyler sonucunda meme kanserine neden olan kanser hücreleri yavaşlatmada başarılı olduğu ortaya konmuştur.

Şeker Hastalığı, Tohoku J Exp Med Dergisinde yayınlanan laboratuvar çalışmaları sonucuna göre, Türkiye 100. Yıl Üniversitesi'nde, araştırmacılar tarafından fareler üzerinde yapılan deneyler sonucu çörek otu yağının kan şekerini düşürme noktasında önemli rol aldığı ortaya konulmuştur.