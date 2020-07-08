Çöplüğe atılan felçli köpek, tedavisinin ardından sahiplendirilecek

Burdur'un Bucak ilçesinde hayvanseverler tarafından çöplükte bulunan felçli köpek, tedavisi için Burdur'a getirildi. Köpek, tedavi edildikten sonra sahiplendirilecek.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, otomobil çarpması sonucu köpeğin belinin kırılmış olabileceğini söyledi. Turan, "Bu Bucak'tan gelen üçüncü vaka. Çöplüğün üzerindeki dağa atılan bir yavrumuz. Araç mı ezdi bilmiyoruz. Bacakları kırık vaziyette sürünürken görmüş arkadaşlar. Bucak'taki hayvansever arkadaşlarımız bize ulaştı" dedi.

Beş aylık köpeğin tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hocalarla görüştüklerini söyleyen Turan, "Getirin bakalım dediler. Şimdi fakültede tedavisi yapılacak. İnşallah geç kalınmamıştır. Bu vakalarda geç kalındığı zaman yapılacak bir şey olmuyor. Tedavisi gerçekleşirse sahiplendirme yoluna gideceğiz. Sürünmekten yaraları açılmış. Bunu bu şekilde çöpe atmak ölüme atmak demek. Hiç bir vicdana sığacak bir davranış değil" diye konuştu.