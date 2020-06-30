Çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifi meclise sunuldu mu? Çoklu baro kanunu çıktı mı? Çoklu baro nedir? Çoklu baro istemi neler içeriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kararlıyız" dediği çoklu baro sistemini öngören düzenleme, AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Çoklu baro kanunu çıktı mı? Çoklu baro nedir?Çoklu baro istemi neler içeriyor?

ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİNİ İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU MU?

AK Partili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik.

Barolar yeni avukatları mesleğe hazırlayamıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları özellikle avukatların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yasada belirlenen tanıma hizmet edemiyor.

ÇOKLU BARO NEDİR?

2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor.

2020 yılının Ekim ayında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Her baro Barolar Birliği'nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

ÇOKLU BARO İSTEMİ NELER İÇERİYOR?

Avukat sayısının arttığı ortada. Avukat stajının sembolik ve şekli anlamda prosedüre dönüşmesine neden olmuştur.

İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları, üye avukatların yüzde 20 oyla yönetime geldiği görülmektedir.

Üye sayısı 5 binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek.

Barolarla ilgili düzenlemeyi yapmak şart olmuştu. 28 maddeden oluşan teklifi Meclis'e sunduk.