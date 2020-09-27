Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? ÇGH 2 yeni bölüm fragmanı izle!
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 saat kaçta, hangi kanalda? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim?
ÇGH sevenlerin beüenerek izlediği Çok Güzel Hareketler 2, bu sezon da yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, saat kaçta? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncu kadrosu ne? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fragmanı izle!
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Çok Güzel Hareketler 2 bugün 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2'DE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Üniversite sınavını kazanamayan gencin zorlu tercihi"Tercihen" skecinde izleyeceksiniz. "Kaç karatlık adamsın?" skecinde cafeye gelen çiftin abartılı hediye gösterisi, skeç yazmaya çalışan Metin'in şaşkınlık veren çabası, çıkma teklifini sabote eden geveze kız, mahalle berberini birbirine katan çocuk, sosyal medyada tanışan ve aşırı heyecanlı gençler ve çok daha fazlası, Çok Güzel Hareketler 2'in kahkaha dolu yeni bölümünde.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OYUNCU KADROSU
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
OYUNCU KADROSU 2
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun