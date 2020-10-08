Activision tarafından geliştirilen Call of Duty'nin yeni oyunu duyuruldu. Oyun dünyasının köklü isimleri arasında yer alan CoD, çok yakında yeni oyunuyla geliyor. COD Black Ops Cold War sistem gereksinimleri neler, kaç gb? Call of Duty Black Ops Cold War çıkış tarihi ne zaman? COD Black Ops Cold War beta linki!

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR KONUSU

Activision, Treyarch ve Raven Software ortaklığıyla geliştirilen serinin, bu sonbaharda yeni oyunu piyasaya sürülecek. Adından da belli olduğu gibi, Soğuk Savaş dönemine odaklanıyor.

Black Ops oyunlarının ilk hikayesi 1960 yılında başlamıştı fakat sonradan ileri bir tarihe atlamıştı. Tekrar geriye dönük içerik hazırlayan Activision oyun severleri umutlandırdı.

İkinci oyun, ilk oyunun hikayesi ortak noktalara sahipti fakat oyuncular tarihin bu kadar ileri sarılmasını beklemiyordu. Geliştiricilerden Treyarch'ın tekrar eski döneme dönme isteği biliniyordu. İlk olarak Vietnam Savaşı'na odaklanacağı söylendi fakat son karar olarak Cold War'da anlaşmaya varılmış gibi duruyor.

Tanıtım videosunda eski KGB muhbiri Yuri Bezmenov'u görüyoruz. Dönem hakkında bazı bilgiler de veriliyor fakat detaylı bilgi için 26 Ağustos tarihini beklemeliyiz.

YURI BEZMENOV KİMDİR?

Sovyetler Birliği istihbarat ve gizli servisi olan KGB'nin eski ajanı Yuri Bezmenov, 1985 yılında ülkelerin istihbarat güçlerini kullanarak psikolojik savaşlar açtığını ifade etmiştir. Bu savaşların ne kadar etkili olduğunu ve nasıl yapıldığını dile getirmesiyle ün kazanmış bir muhbir oyunda konu edilecek.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR ÇIKIŞ TARİHİ

26 Ağustos'ta detaylandırılacak olan oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

COD BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i5 2500k veya AMD işlemci

RAM : 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (sürüm 1803 veya üstü) / Windows 7 64-Bit(SP1)

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7950 / NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 4770k veya denk AMD işlemci

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 / NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD RX 580 / NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 GB

COD BLACK OPS COLD WAR KAÇ GB?

Call of Duty Black Ops'un depolama alanı 45 GB olacak.

COD BLACK OPS COLD WAR BETA LİNKİ

Oyunun beta versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Beta neleri içeriyor?

Call of Duty: Black Ops Cold War, ulaşılabilir oldu fakat çok oyunculu beta 15 Ekim tarihine kadar PC'ye gelmeyecek, sonraki dönemlerde ise ulaşılabilir olacak.

17 Ekim'de oynamaya açık olacak.

Geliştirici Treyarch, beta sürümüne erken erişimin (giriş için dijital olarak ön sipariş verilmesi gerekir) 8 Ekim Perşembe günü İngiltere saatiyle 18: 00'de başlayıp 9 Ekim Cuma günü sona erdiğini söyledi.

COD BLACK OPS COLD WAR FİYATI NE KADAR?

Standard Edition – £59.99

Cross-Gen Edition – £64.99

Ultimate Edition – £89.99

COD BLACK OPS COLD WAR PS4 ÇIKIŞ TARİHİ

Call of Duty: Black Ops Cold War, 8 Ekim tarihinde PlayStation 4 için ulaşılabilir olacak.