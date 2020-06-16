Çocuklarla tatil yapmanın 10 püf noktası

Tatilinize çocuğunuzla beraber gidiyorsanız, tüm planı çocuğunuz üzerine kurmalısınız. Doğru şekilde önlemleri aldığınızda tatil sizin için de çocuğunuz için de oldukça keyifli hale gelecektir.

DOĞRU ZAMANI SEÇİN

Çocuğunuzun sağlığı açısından yaz ortasını değil yaz başı ya da yaz sonunu seçin.Özellikle bebekle yola çıkıyorsanız sadece zamanlamayı değil konumu da dikkatli seçmeli, çok uzak yerlerde tatil yapmamalısınız.

SAĞLIK MERKEZİNE YAKIN OLUN

Çocuklar ani değişikliklerden çabuk etkilendiği için acil müdahale gerektiren rahatsızlıklar yaşayabilirler. Bu yüzden tatil yörenizde sağlık merkezi bulunup bulunmadığından emin olmalısınız.

ÇOCUĞUNUZUN ALIŞKANLIKLARININ FARKINDA OLUN

Çocuğunuz eğer park oyunlarına alışıksa oyun parkı olan tatil yöresi seçmelisiniz. Çocuğunuz çok sosyalse onların rahatça sosyalleşeceği alanlar olan merkezleri seçmelisiniz. Çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmalı bu ve benzeri kriterlere göre tatil planı yapmalısınız.

UYKU DÜZENİNİ BOZMAYIN

Tatile çıkarken yolculuk saatini çocuğunuzun uyku saatine göre planlayın. Yolculuk süresinin çok uzun olmamasına da dikkat etmelisiniz. Özel araçla yolculuk yapacaksanız trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yolculuk yapmak daha stressiz bir yolculuk açısından önemlidir.

AKLINIZDA OLSUN

Çocuğunuzla tatile çıkıyorsanız aklınızda olması gereken önemli detaylar var:

Çocuğunuzun emniyet kemerinin bağlı olduğundan emin olun. Yaşlı küçükse bebek koltuğunu devamlı kontrol edin.

Çocuğunuz ilaç kullanıyorsa ilaçları yanınıza almayı unutmayın.

Yanınızda az 30 faktörlü güneş kremi bulundurun.

Sivrisinek ihtimaline karşı koruyucu ürünler ve uzun kolu kıyafetler bulundurun.

Çocuğunuzu havuz ve deniz kenarlarından asla yalnız bırakmayın.